Ребенок почувствовал, будто кожа на его языке слезла.

Четырехлетняя девочка решила полакомиться кислыми леденцами своего старшего брата и сильно об этом пожалела. Конфета вызвала у ребенка ожог языка. Кислый леденец будто "прожег дыру" - девочка сильно испугалась.

Неприятный инцидент с лакомством случился в Мельбурне в Австралии, передает издание Metro.

Так, четырехлетняя девочка, по имени Уиллоу Райт, прокралась к шкафу со сладостями, пока ее мать была на втором этаже их дома. Ребенок "набросился" на конфеты своего старшего брата и съел примерно 10 кислых леденцов. Такие сладости очень популярны среди маленьких сладкоежек во многих странах.

Почти сразу девочка почувствовала сильную жгучую реакцию. Она побежала к матери в слезах, потому что ей казалось, что кожа с языка "слезла". Конечно, мать сильно испугалась, когда увидела дочь. Она позвонила своему терапевту. В больнице женщине сказали, что с ожогом уже ничего нельзя сделать, нужно только ждать несколько дней, чтобы прошла реакция.

Мать девочки обратилась на телевидение. Она решила рассказать другим родителям об опасности конфет и уберечь детей от "дыр" в языке.

Конфеты, которые вызвали ожог у четырехлетней девочки, могут содержать четыре разные кислоты. Они могут быть сделаны на основе аскорбиновой, лимонной, молочной или яблочной кислоты. Стоматологи говорят, что все эти леденцы очень плохо влияют на здоровье детей.

Читайте такжеЖест из TikTok спас жизнь похищенной 16-летней девушке (фото)Кислые конфеты, как и другие продукты с таким уровнем кислоты, могут вызывать химические ожоги щек и языка. Кроме этого, они наносят вред зубам и деснам. Мать девочки, которая пострадала от леденцов, признается, что она сразу выбросила все конфеты с кислотой из своего дома.

Между тем, производитель кислых леденцов заранее защитил себя от ответственности. На сайте компании указано, что ингредиенты, используемые в сладостях, одобрены Ассоциацией пищевых продуктов и лекарств США (FDA) для использования в пищевых продуктах. Также производитель отмечает, что родители автоматически соглашаются с опасностью конфет, когда дают их своим детям. Дело в том, что на упаковке написано предупреждение о возможности появления реакции на кислые компоненты.

Ранее УНИАН уже сообщал, что жителю Днепра продали конфеты с "начинкой" из червей. Мужчина не взял чек покупки, поэтому не смог вернуть деньги за испорченный товар.

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Автор: Полина Кузенко