Немецкие чиновники пытаются не допустить попадания радиоактивного мяса на рынки.

Скоро исполнится 35 лет после аварии на одном из реакторов Чернобыльской АЭС. Но дикие кабаны в некоторых частях Баварии до сих пор заражены радиацией из электростанции в Украине.

Как пояснили в Баварской охотничьей ассоциации, вся причина в повадках диких животных. Ведь кабаны находят себе пищу в основном на земле, - пишет Süddeutsche Zeitung.

Читайте такжеWashington Post: История Чернобыля учит, как бороться с ложьюЭксперты говорят, что очень часто уровень радиации у баварских кабанов превышает 600 беккерелей на килограмм (бк/кг). Баварская ассоциация руководит 124 станциями для проведения замеров в регионе. Такой контроль радиации позволяет не допустить попадания зараженного мяса на рынок. Обнаруженное радиоактивное мясо утилизируют соответствующим образом. Охотники могут подать заявку на компенсацию в федеральные органы власти.

26 апреля 1986 года четвертый энергоблок Чернобыльской АЭС взорвался. Это была крупнейшая в истории катастрофа в ядерной энергетике до сих пор. Тысячи людей погибли и были ранены.

Зараженный радиацией регион вокруг Чернобыльской АЭС был закрыт, тысячи людей принудительно эвакуировали. Осадки и ветер привели к заражению юга Баварии, а именно части Швабии, Баварского леса, а также частей Верхнего Пфальца и Верхней Франконии.

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Перевод: Лесь Дымань