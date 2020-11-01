Политический обозреватель назвал самый большой страх Путина.

Президент России Владимир Путин боится победы на президентских выборах в США Джо Байдена, который является сторонником жестких санкций против РФ.

Об этом рассказал в эфире телеканала "Украина 24" политический обозреватель и журналист Иван Яковина.

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"Кремль уже уверен в победе Байдена, и он не хочет раздражать нового президента США в первые дни после его победы. Главная задача Путина - это чтобы Байден не ввел так называемые "санкции из ада" против России, которые способны очень быстро уничтожить ее экономику. Из-за весьма вероятной победы Байдена и опасности введения санкций Путин сейчас очень сильно волнуется и суетится. У него все горит в руках. Он просто не знает, куда себя деть. Российский президент, кажется, просто боится", - заявил Яковина.

Журналист напомнил, что на этой неделе Байден назвал Россию главным врагом Америки.

"Поэтому Кремль уже хочет как-то задобрить американца. Москва предлагает ему какие-то инициативы по сокращению количества стратегических ракет, например. Вероятнее всего, отказ от поддержки Лукашенко тоже входит в пакет торговли России с Вашингтоном. И это еще при оптимистическом сценарии - если Байден пойдет на сотрудничество и вообще разговор с Москвой", - отметил он.

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Автор: УНИАН