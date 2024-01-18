Байден высказался о возможности провала при голосовании по утверждению соответствующего пакета помощи.

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден заявил, что в Конгрессе большинство поддержит одобрение финансирования военной помощи для Украины, сообщает "Голос Америки".

Такое заявление американский лидер сделал, отвечая на вопросы журналистов о своих ожиданиях по одобрению законодателями финансовой и военной поддержки Украины со стороны США после встречи с членами Конгресса.

"Я считаю, что большинство членов Конгресса поддерживают помощь Украине", - сказал Байден.

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Он также высказался о возможности провала при голосовании по утверждению соответствующего пакета помощи.

"Вопрос - сможет ли незначительное меньшинство заблокировать его, что было бы катастрофой", - добавил Байден.

Сенат США может рассмотреть финансирование помощи для Украины на следующей неделе. Об этом заявил лидер республиканцев в Сенате Митч Макконнелл, передаёт The Hill.

Помощь Украине от США - подробности

Ранее The Wall Street Journal писал, что Джо Байден согласен ужесточить иммиграционную политику, чтобы обеспечить помощь Украине. В Сенате разрабатывают соглашение, которое ограничит возможность предоставления мигрантам убежища - у сделки есть большие шансы, хотя республиканцы выдвигают куда более жесткие условия. Готовность Байдена пойти на уступки связано не только с обеспечением помощи Украине, но и с критикой среди собственных избирателей.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что крайний срок одобрения помощи от США, чтобы задержка не повлияла на ситуацию на поле боя, – это конец января.

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