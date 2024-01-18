Его администрация работает над поиском двухпартийного соглашения.

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден готов к ужесточению иммиграционной политики, чтобы ослабить критику и обеспечить предоставление помощи Украине.

Недавний опрос CBS News показал, что рейтинг одобрения его деятельности в вопросах иммиграции находится на рекордно низком уровне: 68% опрошенных не одобряют его политику в отношении границ, а 63% хотели бы, чтобы он был более жестким.

Кроме того, вопрос безопасности границы используют республиканцы, чтобы выступить против переизбрания Байдена. В Белом доме хотят ослабить нападки с помощью двухпартийной сделки.

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"Готовность Байдена к переговорам с республиканцами обнажает то, чего давно опасаются многие либеральные демократы - что он готов сдвинуться вправо, чтобы заключить сделку по иммиграции и обеспечить финансирование войн", - пишет The Wall Street Journal.

Представитель Белого дома заявил, что администрация Байдена возглавила крупнейшее за последние десятилетия расширение законных путей, сотрудничала с партнерами по всему региону для решения проблемы нелегальной миграции и обеспечила соблюдение закона, выдворив и вернув более 482 тысяч человек, не имевших законного статуса для пребывания в Соединенных Штатах.

"Как сказал президент, наша иммиграционная система сломана, и именно поэтому его администрация работает над поиском двухпартийного соглашения по финансированию и политике на границе, которое обеспечит эффективные и значимые реформы", - добавил он.

Проблемы с помощью от США: что известно

Напомним, Джо Байден еще в прошлом году запросил дополнительную финансовую помощь для Украины и Израиля, однако она не была согласована Конгрессом.

Республиканцы сказали, что сначала Белый дом должен согласиться на серьезные реформы пограничной политики, а уже потом - заниматься помощью другим странам.

Вчера стало известно, что Байден пригласил лидеров Конгресса в Белый дом, чтобы обсудить эти вопросы. В Украине неоднократно заявляли, что помощь от США имеет важное значение для ее способности защищаться от российской агрессии.

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