В ближайшее время местные власти решат, что делать с сооружением.

На севере Германии в результате несколькодневных проливных дождей размыло почву из-за чего бункер, построенный еще для вооруженных сил ГДР на берегу Балтийского моря, начал сдвигаться в воду.

Как пишет BILD, старый военный бункер был достопримечательностью села Аренсхоп в земле Мекленбург-Передняя Померания. В последние годы тысячи туристов приезжали посмотреть на памятник холодной войны.

Мэр Аренсхопа Бенжамин Хайнке первым сообщил о разрушении бункера в соцсети. "В ближайшее время мы обсудим с ответственными властями, нужно ли и каким образом решать проблему бункерного комплекса, который сейчас находится на пляже", - сказал политик.

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История бункера в Аренсхопе

Этот бункер был частью гораздо большего военного объекта, построенного в 1957 году. В то время на побережье между селами Вустров и Аренсхоп для наблюдения базировалось подразделение Национальной народной армии ГДР. В его обязанности входило предупреждение о приближении вражеских войск к ГДР по морю.

В 1990 году бункер использовать перестали. Тогда же морские воды вплотную приблизилось к бункеру. Специалисты отметили, что 100 лет назад береговая линия в этом месте была на на 70 м дальше.

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