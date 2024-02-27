Представительница ведомства подчеркнула, что от украинцев не отвернутся.

Пентагону, возможно, придется взять деньги на продолжение обучения украинских военных из собственных программ.

Как заявила заместитель спикера Пентагона Сабрина Сингх в интервью Голосу Америки, американской армии придется принять несколько "жестких решений" относительно дальнейшего финансирования обучения украинцев - возможно, средства будут брать "из других программ".

"Мы не можем просто отвернуться от тех украинских военных, которые прибывают или в Европу, или в Соединенные Штаты на обучение, и отправить их обратно на войну. Нашей армии, нашим службам придется начать говорить и принимать некоторые жесткие решения, которые повлияют на все вооруженные силы", - отметила Сингх.

Чиновница Пентагона также сказала, что отступление ВСУ из Авдеевки было вызвано бездействием Конгресса по одобрению помощи Украине.

Проблемы с помощью США для Украины

Сенат США смог утвердить законопроект, который предусматривает помощь Украине в размере более 60 млрд долларов. Теперь документ должны утвердить в Палате представителей. Однако спикер Майк Джонсон отказался регистрировать документ в палате представителей, после чего конгресс ушел на двухнедельные каникулы.

Президент Джо Байден встретится с лидерами Конгресса, включая спикера Палаты представителей Майка Джонсона, в Белом доме 27 февраля, чтобы ускорить предоставление помощи Украине.

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