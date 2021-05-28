Осложнение после вакцинации рассматривают как одну из возможных причин смерти женщины.

В Великобритании на 45-м году жизни умерла ведущая радио BBC в Ньюкасле Лиза Шоу. Незадолго до смерти ей сделали прививку против COVID-19 вакциной AstraZeneca.

Как сообщает BBC, семья радиоведущей утверждает, что после введения вакцины у женщины появились проблемы с тромбами, хотя до этого на здоровье она не жаловалась.

"Через неделю после вакцинации препаратом AstraZeneca у Лизы начались сильные головные боли, и через несколько дней она серьезно заболела. Ей оказывала помощь бригада интенсивной терапии Королевского лазарета Виктории (RVI) из-за тромбов и внутричерепного кровотечения. К сожалению, она скончалась в окружении своей семьи в пятницу днем", - рассказали родственники умершей.

Официальная причина смерти пока не установлена. В качестве варианта специалисты собираются рассмотреть и осложнения из-за прививки AstraZeneca - в предварительном свидетельстве о смерти вакцина указывается как один из возможных факторов, которые необходимо учитывать.

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В марте многие европейские страны приостановили использование вакцины AstraZeneca из-за случаев тромбоза после прививок.

В апреле Европейское агентство лекарственных средств сообщило, что между вакциной и образованием тромбов действительно есть связь, однако использовать вакцину все еще стоит.

В Великобритании зарегистрировано 332 случая тромбоза и 58 случаев смерти среди почти 35 млн привитых вакциной AstraZeneca.

По данным ЕАЛС, риск образования тромбов может возникнуть у одного из 100 тыс. вакцинированных AstraZeneca.

Украина не собирается отказываться от использования этой вакцины.

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Перевод: Катерина Комолова