Регулятор рекомендовал вводить вторую дозу вакцины AstraZeneca через 4-12 недель после первой.

Риск образования тромбов может возникнуть у одного из 100 тысяч вакцинированных от коронавируса препаратом от AstraZeneca.

Об этом сообщили в Европейском агентстве лекарственных средств (EMA).

Отмечается, что вакцина эффективно предотвращает госпитализации и смерти от COVID-19, а самые распространенные побочные эффекты обычно легкие или умеренные и проходят за несколько дней.

"Самые серьезные побочные эффекты - это очень редкие случаи необычных тромбов с низким содержанием тромбоцитов, которые, по оценкам, возникают в 1 из 100 000 вакцинированных людей", - сказано в сообщении.

Регулятор рекомендовал вводить вторую дозу вакцины AstraZeneca за 4-12 недель после первой.

Проблемы с вакциной от коронавируса AstraZeneca

Скандал вокруг вакцины британо-шведской фармацевтической компании возник после смерти нескольких привитых вакциной AstraZeneca. После прививки у них развилась тромбоэмболия. Использование вакцины приостановили Дания, Норвегия, Исландия, Италия, Австрия, Румыния, Болгария, Таиланд, ЮАР. При этом власти Германии и Франции назвали такие действия необоснованными и призвали продолжить применение препарата.

Вакцина AstraZeneca

Вакцина AstraZeneca занимает первое место по количеству одобрений со стороны регуляторов. Кроме AstraZeneca в ЕС одобрены вакцины от компаний Moderna, Johnson & Johnson, а также Pfizer и BioNTech.

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Автор: Олег Давыгора