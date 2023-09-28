Еврокомиссия выступила с предупреждением.

Брюссель предупредил европейские компании и правительства, что может запретить продажу некоторых компонентов в страны, откуда Иран и Россия получают комплектующие для беспилотников и другого оружия, наносящего удары по Украине.

Как пишет The Guardian, заявление было сделано после публикации 47-страничного документа, который Украина представила странам-членам "Большой семерки" в августе. В нем утверждается, что за последние три месяца Украину около 600 раз атаковали дронами, созданными по западным технологиям.

Производителями выявленных компонентов являются пять европейских компаний, в том числе польское подразделение британской транснациональной корпорации. При этом не указывается, что эти компании совершили правонарушения.

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"Производство иранских БПЛА адаптировано и в основном использует доступные коммерческие компоненты, поставки которых плохо контролируются или вообще не контролируются", - говорится в статье.

По данным таможенной службы, почти весь импорт в Иран осуществлялся из Турции, Индии, Казахстана, Узбекистана, Вьетнама и Коста-Рики. Представитель Еврокомиссии заявил о необходимости внимательно следить за иностранными операторами, которые реэкспортируют товары, находящиеся под санкциями ЕС, без ведома экспортера.

"Для реализации этого сценария мы обратились за поддержкой к властям третьих стран, чтобы убедиться, что товары, экспортируемые из ЕС в эти страны, не попадают в Россию", - сказал он.

Они составили приоритетный список санкционных товаров, к которым предприятия должны проявлять особую осмотрительность и которые третьи страны не должны экспортировать в Россию.

"Однако в некоторых случаях эти дипломатические усилия могут оказаться недостаточными, или просто не будет желания их предпринимать. Если ничего не помогает, то остается единственный вариант - прекратить экспорт в эти третьи страны тех самых конкретных товаров, которые вызывают у нас наибольшее беспокойство, используя инструмент ЕС по борьбе с обходами. Этот инструмент позволит ЕС запретить экспорт этих товаров в страны, которые используются для обхода наших санкций, а также запретить предоставление сопутствующих услуг", - сказал он.

Обход санкций против России: последние новости

Как известно, Украина неоднократно заявляла, что Москва находит способ обойти санкции и получить европейские комплектующие, которые использует для производства оружия.

По данным российского издания "Верстка", страна-агрессор может импортировать практически любые санкционные товары, в том числе и чипы западных компаний.

Напомним, вчера Соединенные Штаты Америки ввели санкции на пять организаций и двух физических лиц, базирующихся в Иране, Китае, Гонконге, Турции и Объединенных Арабских Эмиратах, которые причастны к транснациональной сети по производству дронов.

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