Вероятно, решение будет принято в течение нескольких недель.

В Великобритании намерены официально внести ЧВК "Вагнер" в список террористических организаций. На такой шаг Лондон может пойти, чтобы усилить давление на Россию.

Как сообщает The Times, после двух месяцев поисков юридического основания, такое решение стало неизбежным. По словам источника издания в британском парламенте, вероятно, оно будет принято в течение нескольких недель.

После принятия соответствующего решения в Британии будет считаться уголовным преступлением принадлежность к ЧВК "Вагнер", посещение ее собраний, ношение символики и любая другая поддержка. Кроме того, на группу наложат санкции, призванные ограничить способность ЧВК "Вагнер" привлекать средства через британские банки.

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Признание ЧВК "Вагнер" террористической организацией

9 мая 2023 года французский парламент признал ЧВК "Вагнер" террористической организацией. Члены парламента приглашают правительство Франции "дипломатически сотрудничать с Европейским Союзом, чтобы включить частную военную компанию "Вагнер" в список террористических организаций Европейского Союза".

В марте 2023 года частную военную компанию "Вагнер" признал террористической организацией сейм Литвы. В принятом тогда документе подчеркнули, что "вагнеровцы" получают от властей РФ военную технику, а также проходят подготовку в службе военной разведки России.

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