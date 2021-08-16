Бен Уоллес признал, что талибы контролируют Афганистан / фото REUTERS

Великобритания не планирует возвращать в Афганистан своих военных после того, как движение Талибан захватило власть в стране.

Об этом заявил министр обороны Британии Бен Уоллес, пишет Sky News.

Он признал, что талибы контролируют Афганистан и заявил, что последние события в этой стране имеют ощущение грусти. При этом Уоллес отметил, что пока рано говорить о признании Талибана властями в Афганистане.

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Уоллес также подтвердил, что в течение последних дней 370 сотрудников посольства и граждан Британии были вывезены из страны.

"Следующей группой вывезенных будут 782 афганца, и мы позаботимся о том, чтобы забрать их в течение ближайших 24-36 часов", - сказал министр.

По его мнению, Талибан не изменился, и напомнил, что лидерство предусматривает обязательство соблюдать права человека.

"США дали ясно понять, что не намерены оставаться, и как координирующая страна оставили нас перед сложным выбором, и я был вполне честен по этому поводу в течение всего процесса", - сказал Уоллес.

Талибан захватил власть в Афганистане

Автор: Александр Топчий