Министр обороны Британии признал, что талибы контролируют Афганистан.

Великобритания не планирует возвращать в Афганистан своих военных после того, как движение Талибан захватило власть в стране.

Об этом заявил министр обороны Британии Бен Уоллес, пишет Sky News.

Он признал, что талибы контролируют Афганистан и заявил, что последние события в этой стране имеют ощущение грусти. При этом Уоллес отметил, что пока рано говорить о признании Талибана властями в Афганистане.

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Уоллес также подтвердил, что в течение последних дней 370 сотрудников посольства и граждан Британии были вывезены из страны.

"Следующей группой вывезенных будут 782 афганца, и мы позаботимся о том, чтобы забрать их в течение ближайших 24-36 часов", - сказал министр.

По его мнению, Талибан не изменился, и напомнил, что лидерство предусматривает обязательство соблюдать права человека.

"США дали ясно понять, что не намерены оставаться, и как координирующая страна оставили нас перед сложным выбором, и я был вполне честен по этому поводу в течение всего процесса", - сказал Уоллес.

15 августа талибы заявили о захвате всей территории Афганистана, и наступлении на Кабул.

Министр внутренних дел Афганистана Абдул Сатар Мирзаквал в видеообращении заявил, что столицу передадут талибам мирно.

Стало также известно, что представители "Талибана" в президентском дворце в Кабуле обсудят подготовку к смене власти. Талибы намерены объявить о создании исламского эмирата Афганистан.

Также 15 августа президент Афганистана Ашраф Гани подал в отставку и вылетел в Таджикистан.

Украина эвакуировала из Афганистана 79 граждан из шести стран - Украины, Афганистана, Беларуси, Нидерландов, Хорватии и Таджикистана.

Автор: Александр Топчий