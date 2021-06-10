Во время обыска в его доме правоохранители нашли рукописный документ, который якобы являлся "сделкой с дьяволом".

В Лондоне 19-летний юноша "заключил сделку с дьяволом" и убил двух сестер ради выигрыша в лотерее.

Об этом сообщает The Mirror.

Даниал Хуссейн убил 46-летнюю Бибу Генри и 27-летнюю Николь Смолман на празднике по случаю дня рождения одной из них. Их тела нашли на следующий день в живой изгороди парка Уэмбли. Одну из жертв юноша ударил ножом восемь раз, а другую - 28.

Во время обыска в его доме правоохранители нашли рукописный документ, который якобы являлся «сделкой с дьяволом».

«При обыске в спальне подсудимого полиция обнаружила рукописный документ, якобы являющийся соглашением между подсудимым и дьяволом, в котором он обещал принести в жертву женщин, чтобы выиграть в лотерею и не быть заподозренным в каком-либо преступлении, которое он совершил», - рассказал прокурор Оливер Глазго.

Известно, что незадолго до убийства Хуссейн купил лотерейные билеты. Три из них нашли вложенными в «договоре».

«Как оказалось, дьявол не пошел на сделку, так как подсудимый не только не выиграл в лотерею, но и полиция выявила все улики, которые связывают его с этими двумя убийствами», - подытожил Глазго.

В свою очередь подсудимый все отрицает.

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Автор: Денис Прядко