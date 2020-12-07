Разногласия между ЕС и Британией сохраняются по трем ключевым вопросам - равенству условий, руководству и рыбному промыслу.

В воскресенье, 6 декабря, Евросоюз и Великобритания вернулись за стол переговоров в поисках компромисса по соглашению об отношениях между сторонами после Brexit.

В пятницу, 4 декабря, переговорщик со стороны ЕС Мишель Барнье и его британский визави Дэвид Фрост прекратили переговоры, которые продолжались в течение недели, сообщает НВ со ссылкой на Reuters.

В совместном заявлении они констатировали, что предпосылок для достижения договоренностей пока нет.

После этого в субботу, 5 декабря, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время телефонного разговора по этому поводу договорились о возобновлении переговоров.

В своем совместном заявлении они отметили, что, несмотря на достижение компромисса по многим вопросам, в позициях сторон остаются серьезные разногласия, и их необходимо решить, поэтому они просят своих главных переговорщиков возобновить работу над завершением соглашения.

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Они отмечали, что разногласия сохраняются по трем ключевым вопросам - равенству условий, руководству и рыбному промыслу.

Bloomberg отмечает, что первый вопрос остается наиболее острым: ЕС хочет обязать Великобританию следовать некоторым нормам о субсидиях и соблюдать экологические и трудовые стандарты.

Урсула фон дер Ляйен и Борис Джонсон проведут телефонный разговор вечером 7 декабря.

Выход Великобритании из ЕС

Референдум о Brexit состоялся в Великобритании 23 июня 2016. 29 марта 2017 началась процедура официального выхода Британии из Европейского Союза.

25 ноября 2018 лидеры ЕС одобрили соглашение о Brexit. 9 января 2020 Палата общин британского парламента приняла законопроект о Brexit, предусматривающий выход страны из ЕС до 31 января 2020 года.

1 февраля 2020 Великобритания покинула Европейский союз. По условиям о выходе из ЕС, до конца 2020 года в отношениях Лондона и Брюсселя продлится переходный период, в течение которого стороны преимущественно сохранят нынешние правила сотрудничества и будут пытаться выработать новые.

7 сентября 2020 года премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил о том, что если Великобритания и Евросоюз не договорятся о будущих отношениях до середины октября, то Лондон будет готов это принять и "двигаться дальше".

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Автор: УНИАН