В Германии планируют изменить законодательство, чтобы разрешить военнослужащим сбивать опасные беспилотные летательные аппараты.
Как сообщает ntv, на следующей неделе кабинет министров рассмотрит проект поправок к Закону об авиационной безопасности, который позволит армии применять вооружение против беспилотных летательных аппаратов, чтобы предотвратить особо серьезную аварию:
"Причиной является то, что беспилотные дроны регулярно совершают незаконные полеты над объектами критической инфраструктуры в Германии. Предположительно, они осуществляются государственным субъектом с целью саботажа и, возможно, терроризма"
Неизвестные дроны в странах НАТО
Летом СМИ сообщали, что над химическими заводами, СПГ-терминалом и неработающей атомной электростанцией в Германии заметили неизвестные БПЛА. Согласно одной из версий, это могли быть российские "Орланы".
Также журналисты сообщали, что у немецких военных и полицейских просто не существует общего механизма действий в случае появления неизвестных беспилотных летательных аппаратов.