Солдатам разрешат применять против них оружие.

В Германии планируют изменить законодательство, чтобы разрешить военнослужащим сбивать опасные беспилотные летательные аппараты.

Как сообщает ntv, на следующей неделе кабинет министров рассмотрит проект поправок к Закону об авиационной безопасности, который позволит армии применять вооружение против беспилотных летательных аппаратов, чтобы предотвратить особо серьезную аварию:

"Причиной является то, что беспилотные дроны регулярно совершают незаконные полеты над объектами критической инфраструктуры в Германии. Предположительно, они осуществляются государственным субъектом с целью саботажа и, возможно, терроризма"

Неизвестные дроны в странах НАТО

Летом СМИ сообщали, что над химическими заводами, СПГ-терминалом и неработающей атомной электростанцией в Германии заметили неизвестные БПЛА. Согласно одной из версий, это могли быть российские "Орланы".

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Также журналисты сообщали, что у немецких военных и полицейских просто не существует общего механизма действий в случае появления неизвестных беспилотных летательных аппаратов.

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