Впервые их заметили в начале этого месяца, 8 августа.

Российские дроны, вероятно, шпионили на территории Германии. СМИ писали, что прокуратура Фленсбурга, города на севере страны, начала предварительное расследование по поводу диверсионной деятельности, поскольку над критической инфраструктурой ФРГ заметили неизвестные БПЛА.

Как пишет Bild, дроны летали над химическими заводами, СПГ-терминалом и неработающей атомной электростанцией в промышленной зоне в земле Шлезвиг-Гольштейн.

Впервые их заметили в начале этого месяца, 8 августа, именно над АЭС. Позже было еще несколько случаев, последний из которых - 22 августа. Удалось измерить скорость одного из дронов - 100 км/ч.

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Немецкое издание со ссылкой на собственные источники утверждает, что эти разведывательные дроны могут принадлежать РФ. Вероятно, это быть БПЛА "Орлан-10", которые в автономном режиме способны преодолевать расстояния до 600 км. Местом пуска могли быть российские суда в Северном море.

Как пишет Defence Express, соответствующие инциденты должны стать поводом насторожиться и заняться хотя бы минимальной защитой критической инфраструктуры от дронов.

"С учетом - что такие попытки россиян вполне могут быть попыткой "прощупать" слабые места с целью проведения разведки над другими объектами, в том числе и оборонно-промышленного комплекса Германии, а также отслеживания маршрутов оружия, которое, например, едет в Украину", - добавили аналитики.

Российские шпионы

В начале августа The Times писал, что российские шпионы могут следить за учениями украинских бойцов в Британии. Британских солдат предупредили, что российские шпионы могут летать на беспилотниках над британскими военными базами с целью получения информации об украинских войсках.

WSJ отмечал, что Вена превратилась в центр российского шпионажа в Европе.

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