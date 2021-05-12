В результате стрельбы погибли девять человек.

19-летнему студенту Ильназу Галявиеву, который устроил стрельбу в школе №175 российской Казани, грозит пожизненное заключение.

Читайте такжеПо дороге на бойню в школе казанский стрелок заглянул на детскую площадку (видео)Об этом сообщают РИА Новости.

Уголовное дело возбуждено по части 2 статьи 105 Уголовного кодекса Российской Федерации.

"19-летнему стрелявшему в казанской школе грозит пожизненное заключение. Часть 2 статьи 105, по которой возбуждено уголовное дело, предусматривает также смертную казнь, но в России на нее введен мораторий", - говорится в сообщении.

Стрельба в российской школе: подробности

Утром 11 мая в Казани в школе № 175 на улице Джаудата Файзи произошла стрельба и взрыв.

Сначала СМИ сообщали, что бойню в школе устроили два подростка. Однако, позже появилась информация, что Ильназ Галявиев действовал один, его задержали.

В результате стрельбы погибли девять человек. Сообщалось, что двое школьников разбились насмерть при попытке спастись.

19-летний студент купил ружье в Йошкар-Оле. Момент покупки оружия засняли камеры видеонаблюдения.

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Автор: Людмила Жерновская