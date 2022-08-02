В то же время СМИ сообщают, что самолет еще не подал запрос на посадку в аэропорту острова.

Борт со спикером Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси приземлится в аэропорту Тайбэй - столицы Тайваня.

Об этом свидетельствуют данные сервиса Flightradar.

Точка назначения самолета с Пелоси появилась несколько минут назад. До того окончательно не было известно, приземлится ли борт на острове.

С тем Reuters пишет, что американский джет с Пелоси на борту не подал запрос на посадку в аэропорту Тайбей.

На Тайване уже ждут посадки самолета с Пелоси. На одном из зданий появилась надпись "Любовь. Надежда. Мир".

По данным тайваньских СМИ, борт с Пелоси приземлится на Тайване примерно в 17:00 по Киеву.

Визит Нэнси Пелоси на Тайвань: что стоит знать

По информации тайваньских СМИ, Пелоси начнет свой визит на Тайвань около 17: 30 по киевскому времени. Покинуть остров она, как сообщается, должна уже завтра.

Китай заявлял, что ответит "решительными мерами" если Пелоси отправится на Тайвань, а также отмечал, что "твердо возражает" против возможного визита.

Накануне предполагаемого визита Пекин предупредил о"вопиющих политических последствиях". Также китайские официальные лица заявили, что нация "не будет сидеть сложа руки", если Пекин почувствует, что его "суверенитет и территориальная целостность" находятся под угрозой.

Американская сторона официально не подтверждала визит Пелоси на Тайвань. В программе ее турне по Азии - визиты в Японию, Южную Корею, Малайзию и Сингапур, часть из которых уже состоялась.

Если визит на Тайвань состоится, Пелоси станет первым высокопоставленным американским политиком, посетившим Тайвань за последние 25 лет.

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