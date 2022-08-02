В МИД страны-оккупанта говорят, что поддерживают Пекин.

Россия рассматривает ожидаемый визит спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань как "провокацию" и давление на Пекин.

Об этом на брифинге 2 августа заявила представительница МИД РФ Мария Захарова, информирует Reuters.

"Мы не поддерживаем независимость острова Тайвань от КНР ни в одной форме", – заметила Захарова.

Напомним, что Тайвань - фактически отдельное от Китая государство с собственной Конституцией, армией и правительством, избранным демократическим путем. Тайвань признали четырнадцать небольших государств.

При этом Китай считает Тайвань своей провинцией. Некоторые тайваньские политики предлагают официально объявить о независимости, но Китай угрожает войной в таком случае.

Как сообщалось, Тайвань усилил боевую готовность армии на время ожидаемого визита Пелоси.

С авиабазы Цзяи было совершено больше обычного количества самолето-вылетов. В частности, истребители F-16V взлетали полностью вооруженные бомбами и ракетами. А на авиабазу Тайдун прибыли восемь истребителей Mirage 2000 для усиления развертывания.

Утром во вторник Пекин закрыл небо над провинцией Фуцзянь (ближайшая к Тайваню). Там объявили об отмене большого количества авиарейсов, запланированных на вторник. Кроме этого, Пекин на время предполагаемого визита анонсировал очередные военные учения.

Утром 2 августа китайские военные корабли появились у восточного побережья, сообщают местные СМИ. Китайский ракетный эсминец и ракетный фрегат были обнаружены в 45 морских милях (около 80 километров) к юго-востоку от Тайваня.

Визит Нэнси Пелоси на Тайвань: что стоит знать

По информации тайваньских СМИ, Пелоси начнет свой визит на Тайвань около 17: 30 по киевскому времени. Покинуть остров она, как сообщается, должна уже завтра.

Китай заявлял, что ответит "решительными мерами" если Пелоси отправится на Тайвань, а также отмечал, что "твердо возражает" против возможного визита.

Накануне предполагаемого визита Пекин предупредил о "вопиющих политических последствиях". Также китайские официальные лица заявили, что нация "не будет сидеть сложа руки", если Пекин почувствует, что его "суверенитет и территориальная целостность" находятся под угрозой.

Американская сторона официально не подтверждала визит Пелоси на Тайвань. В программе ее турне по Азии - визиты в Японию, Южную Корею, Малайзию и Сингапур, часть из которых уже состоялась.

Если визит на Тайвань состоится, Пелоси станет первым высокопоставленным американским политиком, посетившим Тайвань за последние 25 лет.

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