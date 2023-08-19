Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель жестко высказался в адрес страны-террориста.

Россия представляет собой "экономического карлика" и аналогична "автоколонке, у владельца которой имеется атомная бомба". Об этом в интервью изданию El Pais заявил глава внешней политики Европейского Союза Жозеп Боррель.

Согласно его высказыванию, Россия не может сравниться с Китаем, который является "истинным геополитическим игроком".

Именно Россия, а не Китай, составляет "угрозу для европейской безопасности", подчеркнул глава дипломатии. По его мнению, Владимир Путин "жертвует своей армией и населением" ради "собственного выживания", так как военно-стратегический взгляд на российское вторжение в Украину оказался провалом.

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"Путин хотел быстрой войны, но она продолжается уже 18 месяцев, и он защищается. Его проект быстрого покорения обернулся полным фиаско. Россия уже заплатила огромную цену в части материальных и человеческих ресурсов: она потеряла 2 тысячи танков, больше, чем есть у всех армий Европы вместе взятых", - сказал Боррель.

Действия РФ он охарактеризовал как "военные преступления исторического масштаба", аналогичные событиям Второй мировой войны.

Боррель также признал, что помощь Украине со стороны Европы была недостаточно оперативной. "В некоторых случаях, танки, ракеты Patriot, самолеты - мы начинали с того, что говорили "нет", лишь затем, чтобы в конечном итоге сделать это".

Военная помощь Украине от ЕС

Как сообщал УНИАН, в ЕС хотят создать механизм закупки оружия для Украины на 5 миллиардов евро в год. Планируется, что деньги будуть выделяться ежегодно в течение следующих четырех лет и пойдут они на оборонные нужды нашей страны.

Напомним также, ранее сообщалось о выделении дополнительных 2 млрд евро для предоставления Украине артиллерийских боеприпасов.

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