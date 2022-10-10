Глава европейской дипломатии заявил, что глубоко шокирован атаками России на мирных жителей Киева и других городов Украины.

Вице-президент Европейской комиссии, высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель анонсировал новую военную поддержку Украины от ЕС.

Об этом он сообщил в Twitter.

"Глубоко шокирован атаками России на мирных жителей Киева и других городов Украины. Таким действиям не место в 21 веке. Я строго осуждаю их", - отметил Боррель. Видео дня

Глава европейской дипломатии подчеркнул, что ЕС с Украиной.

"Дополнительная военная поддержка со стороны ЕС уже в пути", - добавил он.

Массированные ракетные удары России по Украине 10 октября

Как сообщал УНИАН, утром сегодня, 10 октября, Россия осуществила атаки на ряд областей Украины. В частности, взрывы раздавались в Винницкой, Львовской, Кировоградской, Николаевской, Полтавской, Тернопольской, Житомирской, Киевской областях. Зафиксированы попадания по объектам критической инфраструктуры.

По данным Генштаба ВСУ, утром Россия выпустила по Украине 83 ракеты, 43 из них сбито. Удары по территории нашей страны наносились из акваторий Каспийского моря и Нижнего Новгорода. Оккупанты также задействовали 17 дронов-камикадзе типа Shahed 136, которые выпустили с территории временно захваченного Крыма и Беларуси.

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