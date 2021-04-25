Некоторые объясняют отказ тем, что они опасаются побочных эффектов.

Миллионы американцев не получили вторую дозу вакцины против COVID-19.

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Согласно последним данным Центров по контролю и профилактике заболеваний, более пяти миллионов человек (почти 8% из тех, кто получил первую прививку вакцины Pfizer или Moderna), не получили вторую дозу.

Некоторые объясняют отказ тем, что они опасаются побочных эффектов. Другие говорят, что чувствуют себя достаточно защищенными после одной прививки.

Также некоторые поставщики вакцин отменили предоставление второй дозы из-за того, что у них закончились запасы вакцины или у них не было на складе нужной марки.

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Автор: Людмила Жерновская