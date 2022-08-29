В Латвии из-за войны в Украине также предложили изолировать русских в стране.

Около 51% населения Латвии поддерживает запрет на выдачу туристических виз гражданам Российской Федерации.

Об этом свидетельствуют результаты опроса Kantar TNS для латвийского телеканала TV3.

В опросе приняли участие латвийцы в возрасте от 18 до 60 лет. Они заявили, что поддержат запрет на выдачу туристических виз гражданам России для въезда в страны Европейского Союза.

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В то же время 40% населения отметили, что не поддержат такой запрет. Среди них: 14% – скорее нет; 26% – точно нет.

Добавляется, что почти десятая часть (9%) населения не высказала определенного мнения на этот счет.

Как ранее сообщал УНИАН, президент Латвии Эгилс Левитс заявил, что после полномасштабного вторжения РФ в Украину в его стране граждане стали более патриотичными, а также осознали цену свободы. Он подчеркнул, что необходимо изолировать российскую часть общества от латвийцев, поскольку они не ассоциируют себя с демократической Латвией.

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