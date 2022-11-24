Уже заморожен один из крупнейших российско-казахстанских совместных проектов.

Британская компания KAZ Minerals, один из ведущих производителей меди в Казахстане, заморозила инвестиции в проект по развитию Баимской рудной зоны на Чукотке.

Как сообщает российский "Интерфакс", к 2028 году тут планировалось построить горноообгатительный комбинат, где планировали добывать ежегодно 70 млн тонн медной руды, а также золото.

Казахстанская компания заказала у российского "Атомэнергомаша" (дочерняя компания "Росатома") плавучие энергоблоки для снабжения ГОК, но сдвинула сроки их ввода в эксплуатацию.

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KAZ Minerals уже вложила 900 млн долларов в этот проект в 2019 году, что делает его один из крупнейших российско-казахстанских совместных проектов.

Позиция Казахстана в отношении войны РФ против Украины

Как сообщает американские СМИ, Россия, вероятно, просила Казахстан присоединиться к российским оккупационным войскам в Украине, но получила отказ.

В октябре именно Казахстан заявил, что страны, входящие в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) не будут участвовать в войне России против Украины.

Также президент Касым-Жомарт Токаев отказался признать легитимность так называемых "ЛДНР", которые Россия пыталась аннексировать.

Кроме того, Казахстан заявлял о готовности позаботится о бежавших от мобилизации россиянах, гарантируя им безопасность и предлагал выступить посредником в мирных переговорах между странами.

Также власти Казахстана направляли в Украину гуманитарную помощь. Примечательно, что отправки происходили самолетом через Польшу.

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