Москва запустила службу новостей, которая распространяет фейки об опасности вакцинации и эксперименты на людях.

Российские спецслужбы пытаются подорвать влияние США в Африке, распространяя дезинформацию о том, что в странах континента работают "американские биолабаратории" и "проводятся испытания на людях".

"В основе российской кампании лежит "Африканская инициатива" - созданная в конце прошлого года Служба новостей, которая использует социальные сети для распространения критики западных усилий в сфере здравоохранения в Африке и созвала конференцию, на которой участники унижали западные фармацевтические компании", - пишет The Wall Street Journal.

Например, журналисты этого издания ставят под сомнение медицинскую работу, выполняемую легальными медицинскими организациями, и отговаривают африканцев от доверия к медицинским усилиям, которые могут спасти жизни. Журналисты также отмечают, что некоторые "работники" "Африканской инициативы" связаны с ЧВК "Вагнер", которая имеет влияние на регион.

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Издание также объясняет, что дезинформация на медицинскую тематику - это давняя традиция Кремля. Например, во время Холодной войны советская разведывательная организация ложно утверждала, что лаборатории армии США в Форт-Детрике, штат Мэриленд, развязали эпидемию СПИДа. А недавно РФ развернула кампанию по подрыву доверия к вакцинам против Covid, произведенным Pfizer и другими западными фармацевтическими компаниями.

По мнению журналистов, сейчас РФ усилила пропаганду в этом направлении, поскольку она пытается сорвать попытки Вашингтона изолировать Россию после ее вторжения в Украину. И Африка становится главной жертвой этой дезинформации РФ, ведь сейчас как Вашингтон, так и Москва соревнуются за влияние на континенте.

Российская пропаганда работает: что стоит знать

На днях Путин впервые с начала войны дал интервью западному журналисту. Им стал бывший ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон, который был одним из первых представителей правых сил, поставивших под сомнение американскую поддержку украинцев.

В Центре противодействия дезинформации сообщили, что перед президентскими выборами россияне нанимают западных журналистов для распространения нарративов о своей легитимности на оккупированных территориях.

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