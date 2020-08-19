Меркель подтвердила, что не звонила к Лукашенко по поводу протестов в Беларуси - СМИ

Еще вчера Лукашенко заявил о якобы разговоре с немецким канцлером. Однако вскоре в правительстве Германии его опровергли.

Канцлер Германии Ангела Меркель подтвердила, что не созванивалась с Александром Лукашенко по поводу протестов в Беларуси.

Об этом она сообщила на пресс-конференции 19 августа, цитирует белорусское издание Наша Ніва.

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«Я пыталась организовать телефонный разговор с президентом Лукашенко, однако, к сожалению, он не состоялся», - сказала Меркель.

Также она добавила, что Германия не признает результаты выборов в Беларуси.

«Мы поддерживаем мирных протестующих», - уточнила Меркель.

Еще вчера Лукашенко заявил о якобы разговоре с немецким канцлером. Однако вскоре в правительстве ФРГ его опровергли. В то же время Меркель обсуждала белорусский вопрос с Путиным 19 августа. После этого глава Кремля созвонился с Лукашенко, чтобы выразить мысль Германии.

Сегодня, 19 августа, стало известно, что в разговоре белорусский президент резко высказался о позиции Берлина и просил Путина передать Меркель не вмешиваться во внутреннюю ситуацию страны.

Отдельно на заседании СНБО 19 августа Лукашенко поручил министерству иностранных дел донести странам Европы информацию о событиях «с официальной точки зрения».

Выборы и протесты в Беларуси

9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы. Согласно официальным данным ЦИК, Александр Лукашенко набрал 80,1% голосов избирателей, его главный оппонент Светлана Тихановская - 10,1%, остальных трех кандидатов поддержали менее 2%.

Тысячи жителей Беларуси, несогласные с итогами выборов, вышли на акции протеста, произошли столкновения с силовиками. С 9 августа, по данным МВД Беларуси, в разных городах страны были задержаны около 7000 участников акций.

13 августа вечером задержанных стали выпускать из изоляторов. Лукашенко неоднократно заявлял, что ситуация в Беларуси расшатывают извне. Он провел телефонные разговоры с президентом РФ Владимиром Путиным. По их итогам в Кремле выразили готовность предоставить "содействие в решении проблем" в Беларуси.

14 августа в Евросоюзе заявили о непризнании результатов президентских выборов в Беларуси и о начале работы над введением санкций за фальсификацию выборов и насилие в отношении протестующих.

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Автор: Яна Ставская