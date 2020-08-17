"Не надо меня наклонять": Лукашенко сообщил о звонке Меркель

Правительство Германии опровергло информацию о том, что канцлер Ангела Меркель звонила Александру Лукашенко после выборов.

Во время общения с рабочими МЗКТ Александр Лукашенко заявил, что ему звонила Ангела Меркель, однако правительство Германии эту информацию опровергло.

Об этом сообщает TUT.BY.

«Уже вчера звонит Меркель: «Я хочу поговорить». Эти - Науседа, там и прочие… Мы хотим поговорить… Не надо меня наклонять ни с Запада, ни с Востока», - заявил Лукашенко.

Агентству Reuters в правительстве Германии это заявление опровергли. Там заявили, что канцлер Ангела Меркель после президентских выборов не разговаривала по телефону с Александром Лукашенко.

«Такого разговора между Меркель и Лукашенко не было после выборов», - сказал Reuters пресс-секретарь немецкого правительства.

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Протесты в Беларуси: хронология

9 августа в Беларуси прошли президентские выборы. В ЦИК обнародовали предварительные результаты. Так, за действующего президента Александра Лукашенко проголосовали 80,23% избирателей, за Светлану Тихановскую - 9,9%, за Анну Канопацкую - 1,68%, за Сергея Черечня - 1,13%, за Андрея Дмитриева - 1,04%, против всех - 6,02%.

9 августа вечером тысячи жителей Беларуси вышли на стихийные акции протеста, произошли столкновения с силовиками. В Минске сотрудники правоохранительных органов стреляли в протестующих резиновыми пулями.

В понедельник вечером протесты возобновились. Силовики в Минске вновь открыли огонь по людям. В МВД Беларуси подтвердили гибель одного из демонстрантов.

В последующие дни по всей Беларуси также проходили мирные акции протеста. Силовики жестоко разгоняли и проводили массовые задержания, избивая людей дубинками, применяя светошумовые гранаты и резиновые пули. На сегодня известно о двух погибших.

В ООН осудили насилие и нарушение прав человека в Беларуси, ряд стран призвала Минск остановить насилие.

16 августа оппозиция анонсировала проведение самого масштабного марша свободы в истории Беларуси. В свою очередь, власти устроили в центре Минска большой провластный митинг. По сообщениям очевидцев, на акцию «добровольно-принудительно» свозили бюджетников со всей страны.

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Автор: Денис Прядко