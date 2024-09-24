Также в группе особого риска находятся и бывшие заключенные.

Полномасштабное вторжение РФ в Украину повлекло значительный рост количества бездомных. Об этом говорится в новом отчете благотворительной организации "Depaul International", передает The Guardian.

По словам волонтеров, почти четверть тех, кто спит на улице или в приютах, - это люди, которые были вынуждены бежать из своих домов. Сейчас точное количество бездомных в Украине неизвестно, однако благотворительная организация опросила более 200 человек, которые живут на улице или в приютах.

Среди бездомных, которых опросили благотворители, 69% были мужчинами, почти половина - в возрасте 18-45 лет. Кроме того, в группе особого риска находятся и бывшие заключенные, которые составляют 31% опрошенных.

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"Женщины и дети получают больше помощи - в виде общественных приютов, международных программ помощи и убежища за рубежом - чем мужчины в возрасте от 18 до 60 лет, которым запрещено выезжать из Украины согласно законам о воинской обязанности в военное время", - отмечают в материале.

В организации отметили, что рост количества бездомных людей привел к перенапряжению ограниченных ресурсов для уязвимых слоев населения. В частности в Киеве есть только один государственный приют для бездомных, который обслуживает центральную часть Украины.

Благотворители отметили, что такие правила страны могут привести к тому, что одиноким мужчинам или тем, кто имеет проблемы с зависимостью, откажут в предоставлении убежища. Также там добавили, что некоторые приюты были разрушены во время войны, что усугубило проблему.

В то же время временный исполнительный директор Depaul Ukraine Анна Скорик рассказала для The Guardian, что даже после окончания войны проблема бездомности будет сохраняться еще много лет.

Психологические последствия такой неопределенности очень серьезны, поэтому организация призывает изменить отношение к бездомным и перемещенным лицам, подчеркивая необходимость сотрудничества между правительством, благотворительными фондами и другими учреждениями для того, чтобы найти постоянное жилье и помочь таким людям в других вопросах.

"Каждый человек имеет право на место, которое он может назвать домом", - подчеркнула Скорик.

Украинские беженцы за рубежом - последние новости

Как писал УНИАН, в Чехии украинские беженцы начали зарабатывать больше денег, чем на них тратит государство. Только за первые полгода 2024 года Прага смогла получить миллионы евро налогов.

"Беженцы из Украины уже давно дают в наш бюджет гораздо больше, чем мы тратим на помощь соотечественникам. Они являются для нас достоянием, а не бременем", - отметили в министерстве труда и социальных вопросов Чехии.

В то же время министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский предложил лишить социальных выплат украинских мужчин-беженцев за рубежом. Таким образом они, по его словам, будут иметь больше желания, вернуться в Украину.

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