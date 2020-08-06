10% мощности удара по Хиросиме: ученые рассчитали силу взрыва в Бейруте (видео)

Ученые называют этот взрыв одним из самых мощных в истории.

По предварительным расчетам, сила взрыва в порту Бейрута была эквивалентна детонации 1500 тонн тротила.

Об этом сообщает BBC.

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Команда специалистов по Шеффилдского университета (Великобритания) проанализировала видеозаписи взрыва и рассчитала, что сила детонации, вероятно, эквивалентна 1000 - 1500 тонн тротила.

Исследователи отметили, что это примерный эквивалент 10% взрывной мощности атомной бомбы, сброшенной на Хиросиму в августе 1945 года.

Профессор Энди Тиас, который руководил расчетами, отметил: "Это, безусловно, один из самых мощных неядерных взрывов в истории".

Как сообщал УНИАН, вечером 4 августа в порту столицы Ливана Бейрут произошел мощный взрыв. Сообщалось о как минимум 78 погибших и почти 4 тысячах раненых. Власти Ливана объявили столицу зоной бедствия.

Бригадный генерал Аббас Ибрагим заявил, что в ангаре в районе взрыва хранились конфискованные взрывоопасные материалы, их якобы готовили к уничтожению.

Ливанская телевизионная станция MTV в свою очередь сообщила, что на складе было 2 тыс. 750 тонн аммиачной селитры (нитрат аммония), которая используется как компонент взрывчатых веществ, обладает высокой летучестью, особенно при нагревании, и должна храниться в особых условиях.

Позже премьер-министр Ливана Хасан Диаб заявил, что причиной взрыва стало ненадлежащее хранение селитры, которая могла лежать на складе около 6 лет.

Сила взрыва была эквивалентна силе землетрясения магнитудой 3,5. Взрыв почувствовали, в частности, на Кипре (более 200 км от столицы Ливана).

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