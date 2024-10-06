Рядом расположены стрельбища и автомобильная заправка.

В ночь на воскресенье, 6 октября, дрон атаковал Московское высшее военное командное училище. Вспыхнул мощный пожар.

Как сообщает российский Telegram-канал SOTA, речь идет о военном училище оккупантов в Кузьминках. Очевидцы сообщили, что бушует пожар, вероятно, после атаки беспилотника на Московское высшее общевойсковое командное училище. Рядом расположены стрельбища и автомобильная заправка.

Местные жители сообщили, что был слышен громкий "хлопок" и звуки, похожие на стрельбу, но непродолжительное время.

Последние дроновые атаки на РФ

После того, как РФ осуществила полномасштабное вторжение в Украину, беспилотники начали атаковать российские предприятия, которые помогают оккупантам продолжать агрессию против украинцев. В частности, наносили удары по нефтебазам.

4 октября стало известно, что были атакованы две нефтебазы - одна из них расположена в Аннинском районе Воронежской области, а другая - в Пермском крае. Сообщалось, что на территории объектов были пожары.

В ночь на субботу, 5 октября, Воронежскую область РФ атаковали беспилотники. Сначала губернатор региона Александр Гусев написал, что российские средства радиоэлектронной борьбы и противовоздушной обороны якобы сбили и подавили несколько дронов. Затем чиновник сообщил, что были атакованы несколько предприятий, которые якобы "выпускают гражданскую продукцию", и на территории одного из них есть раненый, и возник пожар:

Вас также могут заинтересовать новости: