Бен Уоллес объяснил, что к концу третьего года войны Запад должен быть более решительным.

Спустя почти три года полномасштабной войны, Запад должен наконец изолировать Россию — "запереть ее в тюрьме", которую она сама и построила, считает экс-министр обороны Великобритании Бен Уоллес. По его словам, сейчас, несмотря на санкции, Россия ведет себя так, будто ничего не произошло.

Более того, в Европе и Америке — в частных школах и столицах — все еще полно богатых сторонников кремлевского диктатора Владимира Путина. Уоллес в материале для The Telegraph пишет, что в Москве до сих продаются популярные британские бренды, а Россия все еще имеет возможность управлять "теневым" флотом, экспортируя нефть, обрезать кабели и заниматься контрабандой.

"В 2025 году мы должны убедиться, что Запад начнет строить высокие тюремные стены. Мы должны заделать дыры и запереть двери. Мы также должны использовать нашу коллективную дипломатию, чтобы оказать давление на такие места, как Кипр, ОАЭ и Швейцария, заставив их ужесточить контроль над "площадками" для российской элиты", - отметил он.

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Уоллес также заявил, что Путин за 25 лет своего правления довел Россию до худшего состояния, чем она была до его появления у власти. Российский преступник пожертвовал сотнями тысяч своих граждан ради своего эго. Он отказался от верховенства закона, преследовал своих оппонентов, вторгался в другие страны и вел подрывную войну против Запада.

"Результат, как и следовало ожидать, таков: Россия стала меньшей, беднейшей и слабейшей страной по сравнению с тем временем, когда Путин впервые занял пост [президента]", - сообщает Уоллес.

Теперь РФ, по его словам, вынуждена ставать на колени перед КНДР в поисках "пушечного мяса" и Китаем. Последние три года показали, что этот преступный и фашистский режим выходит далеко за рамки группы старых озлобленных сотрудников КГБ в Кремле. Оказалось, что россияне не только поддерживают вторжение, но и одобряют пытки, массовые убийства, убийства по заказу и кибератаки.

Как и в Германии времен Адольфа Гитлера, действия России возможны только благодаря широкому одобрению со стороны ее граждан. Большинство россиян за границей – в ОАЭ, на Кипре или в столицах Европы – считают, что Путин прав, пишет экс-глава Минобороны Британии.

Когда станет ясно, что у Путина нет настоящих друзей, он будет выглядеть слабым, и, как в любой другой организованной преступной группировке, его дни будут сочтены.

Другие новости о Уоллесе

Ранее УНИАН сообщал, что Уоллес призывал Германию передать Украине ракеты Taurus. Он сделал это после того, как Россия ударила по селу Гроза Харьковской области и убила 52 человека.

"Каждый раз, когда Россия наносит удары по гражданскому населению и нарушает международное право, попадая в объекты гражданской инфраструктуры в Украине, необходима соответствующая реакция", - отметил Уоллес.

Кроме того, Уоллеса обвиняли в том, что он попал в "российскую ловушку". Ранее экс-министр обороны Великобритании обвинял Германию в том, что она "сильно пронизана российской разведкой".

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