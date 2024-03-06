Мигель Бергер заявил, что звонок, просочившийся по линии отеля, был "очень профессиональным разговором об использовании ракет большой дальности".

Посол Германии в Великобритании Мигель Бергер обвинил бывшего министра обороны Британии Бена Уоллеса в том, что он "попал в российскую ловушку", раскритиковав просочившуюся информацию о телефонном разговоре офицеров люфтваффе.

Как пишет Politico, ранее Бен Уоллес обвинил Германию в утечке информации, заявив, что эта страна "довольно сильно пронизана российской разведкой, так что это просто демонстрирует, что они не являются ни безопасными, ни надежными".

В ответ посол Германии назвал комментарии Уоллеса "крайне неполезными". По его словам, именно этого хочет Россия, публикуя телефонный разговор.

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"В конце концов, это был очень профессиональный разговор об использовании ракет дальнего радиуса действия. Но мы должны быть осторожны, чтобы не попасть в российскую ловушку, создающую раскол, и, к сожалению, некоторые люди попали в эту ловушку", - заявил Мигель Бергер.

Посол Германии в Великобритании также сказал, что немецкому правительству нет необходимости приносить извинения, и что предварительные результаты расследования причин утечки показывают, что она была вызвана "индивидуальной ошибкой" одного из офицеров.

Учетка разговора в Германии

Перехват секретных переговоров немецких военнослужащих о поставках ракет Taurus Украине вызвал в ФРГ политическую бурю и серьезную озабоченность вопросом безопасности правительственной связи. Также эта ситуация возобновила споры о том, стоит ли Германии передавать Украине свои ракеты.

Министр обороны ФРГ Борис Писториус назвал публикацию этого разговора российской гибридной атакой, проведенной дл того, чтобы "подорвать решимость" союзников. Он поручил расследовать инцидент.

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