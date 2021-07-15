Во Вроцлав она добиралась на машине.

Белорусскую писательницу, лауреата Нобелевской премии по литературе Светлану Алексиевич заподозрили в том, что она пыталась пронести бомбу в самолёт.

Об этом сообщает Фонд нобелевского лауреата Ольги Токарчук.

Вчера Алексиевич должна была прибыть во Вроцлав, однако ее задержали в берлинском аэропорту. Её отпустили только после того, как самолет улетел.

"Рассказ в стиле Лукашенко. В аэропорту Берлина, когда я регистрировала свой основной багаж, во время проверки безопасности мои вещи, которые я положила на конвейер, были внезапно изъяты и снова проверены", - рассказала Алексиевич.

Читайте такжеМиллиардер Ричард Брэнсон планирует построить отель на ЛунеСтюардесса начала тщательную проверку сумки писательницы, однако в какой-то момент отбросила её.

На место вызвали полицию. Позднее Алексиевич сказали, что в её сумке находится бомба.

"Женщина-полицейский указывает на мою сумку и говорит, что там бомба! Я говорю, что они, должно быть, сумасшедшие", - рассказала она.

Багаж женщины снова проверили и, не обнаружив ничего, отпустили её. На самолёт она уже не успела. Писательница говорит, что перед ней даже не извинились.

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Автор: Людмила Жерновская