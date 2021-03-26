Суд Октябрьского района Минска признал книгу "Белорусский Донбасс" экстремистской.
Читайте такжеЛатвия назвала невоенные действия РФ неизменной угрозой для страныОб этом пишет DW со ссылкой на белорусские СМИ.
Книга журналистов телеканала "Белсат" Екатерины Андреевой и ее мужа Игоря Ильяша запрещена в Беларуси.
Андреева осуждена на два года колонии.
Также назначено судебное заседание по делу журналиста Романа Васюковича, который привез ее в Беларусь.
В книге рассказывается о белорусах, оказавшихся по разные стороны фронта. Журналисты написали об отношении белорусских спецслужб к участникам войны и о незаконном бизнесе белорусских компаний, в том числе государственных, с фирмами, которые, по данным Службы безопасности Украины, финансируют терроризм.
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