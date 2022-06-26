А ОМОН отработает "задержание диверсионной группы".

В понедельник, 27 июня, в Беларуси проведут очередные учения. На этот раз - с имитацией подрыва нефтебазы вражеским беспилотником и задержанием диверсантов.

Об этом сообщает беларуское издание "Зеркало".

Подразделения МЧС, МВД и Вооруженных сил Беларуси проведут совместные учения по ликвидации чрезвычайных ситуаций техногенного характера. Они пройдут в поселке Светлая Роща (Минская область).

Только от МЧС задействуют 215 человек. Среди прочего будет проведена имитация подрыва нефтебазы вражеским беспилотником.

На других площадках ОМОН отработает "задержание диверсионной группы", СОБР МВД проведет "антитеррористическую операцию", подразделения УВД будут "пресекать попытку незаконных действий вооруженных лиц", а сотрудники ГАИ — попытки "перевозки опасных радиоактивных веществ". Также в планах — "освобождение заложников, нейтрализация вооруженных преступников, находящихся в автобусе".

Отработают и "ликвидацию последствий авиационного террористического происшествия".

Как сообщал УНИАН, ранее в июне в Гомельской области Беларуси для десятиклассников провели сборы, на которых учили копать окопы и стрелять из лопат.

Интересно, что одновременно провели учения и для взрослых жителей региона. В Гомеле предприятие "Гомельэнерго" учило работников надевать противогазы и прятаться в бомбоубежище.

Вас также могут заинтересовать новости: