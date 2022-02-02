В белорусском МИД назвали это"вынужденной мерой".

Власть Беларуси ввела запрет на транзит по железной дороге группы товаров из Литвы.

Как сообщает DW, соответствующее решение объявило сегодня Министерство иностранных дел Беларуси.

"Принято решение о запрете перевозок железнодорожным транспортом нефтепродуктов, химических и минеральных удобрений, погруженных на станциях Литовских железных дорог", - говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркивают, что это стало "вынужденной мерой", принятой в ответ на "гибридную агрессию в отношении Беларуси, направленную на нанесение прямого экономического ущерба благосостоянию белорусского народа".

Решение вступит в силу 7 февраля.

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Правительство Литвы 12 января приняло решение с 1 февраля расторгнуть контракт на перевозку белорусского калия по Литовским железным дорогам. Кабинет министров подтвердил вывод комиссии по изучению сделок стратегических компаний о том, что соглашение между Литовскими железными дорогами (ЛЖД) и "Беларуськалием" противоречит интересам национальной безопасности Литвы. Документ был подписан весной 2018 года, срок его действия истекал в конце 2023 года. По условиям договора, через Литву и порт в Клайпеде ежегодно перевозилось до 11 млн тонн белорусских удобрений.

Железнодорожный транзит калийных удобрений через Литву продолжался, несмотря на санкции, введенные США против "Беларуськалия" с 8 декабря 2021 года. Это объясняется тем, что еще до вступления в силу санкций Беларусь перечислила ЛЖД аванс на несколько месяцев вперед, отмечает издание.

Как сообщал УНИАН, непризнанный президент Беларуси Александр Лукашенко заявлял о возможно ограничение транзита товаров между Литвой и Украиной в ответ на запрет Вильнюса пропускать белорусские калийные удобрения через порт Клайпеды.