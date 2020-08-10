Беларусь: Тихановская подавала жалобу в ЦИК, но наткнулась на силовиков

После разговора с силовиками кандидат покинула здание без адвоката и уехала.

Кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская отправилась в ЦИК подавать жалобу, но встретила там силовиков, которые провели с ней беседу. В конечном итоге, она покинула здания через другой вход, без своего адвоката.

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Как сообщает TUT.by, около 16:10 Тихановская вошла в здание ЦИК, ее сопровождали представители штаба Мария Колесникова и Ольга Ковалькова, а также адвокат Максим Знак.

Около 18.55 Знак вышел из приемной ЦИК один.

«Она самостоятельно, добровольно покинула здание, сказала, что сейчас поедет и поехала. Куда она поехала, она прокомментирует самостоятельно. Она не задержана, она на свободе, у нее включен телефон, думаю, что она прокомментирует, что происходило, мне это неизвестно», - рассказал адвокат журналистам.

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