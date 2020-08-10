Беларусь: Тихановская подавала жалобу в ЦИК, но наткнулась на силовиков
Кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская отправилась в ЦИК подавать жалобу, но встретила там силовиков, которые провели с ней беседу. В конечном итоге, она покинула здания через другой вход, без своего адвоката.
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Как сообщает TUT.by, около 16:10 Тихановская вошла в здание ЦИК, ее сопровождали представители штаба Мария Колесникова и Ольга Ковалькова, а также адвокат Максим Знак.
Около 18.55 Знак вышел из приемной ЦИК один.
«Она самостоятельно, добровольно покинула здание, сказала, что сейчас поедет и поехала. Куда она поехала, она прокомментирует самостоятельно. Она не задержана, она на свободе, у нее включен телефон, думаю, что она прокомментирует, что происходило, мне это неизвестно», - рассказал адвокат журналистам.
Протесты в Беларуси: что происходит
- 9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы.
- В ЦИК обнародовали предварительные результаты. Так, за Лукашенко проголосовали 80,23% избирателей, за Светлану Тихановскую - 9,9%, за Анну Канопацкую - 1,68%, за Сергея Черечня - 1,13%, за Андрея Дмитриева - 1,04%, против всех - 6,02%.
- Штаб кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской решил не признавать предварительнее результаты выборов. Позже Тихановская назвала себя победителем выборов.
- Вечером 9 августа тысячи жителей Беларуси вышли на стихийные акции протеста, произошли столкновения с силовиками. В Минске сотрудники правоохранительных органов стреляли в протестующих резиновыми пулями.
- Министерство внутренних дел Беларуси заявило о задержании около 3 тысяч человек в ночь на 10 августа. По данным МВД, в результате столкновений пострадали более 50 граждан, а также 39 сотрудников милиции, некоторые из них госпитализированы.
- В Белорусском сегменте интернета призывают граждан сегодня в 19:00 выходить на протесты по всей стране. Участникам протеста дали четкие инструкции, как действовать в случае повторения жестких действий со стороны силовиков.
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