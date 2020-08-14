Украинцев в Минске били при задержании - правозащитник

Украинцев били, но «меньше, чем белорусов».

Задержанных граждан Украины на протестах в Беларуси били при задержании в СИЗО на Окрестина (Минск).

Об этом в комментарии белорусской службе Радио Свобода сообщила правозащитница Татьяна Равяко.

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По ее словам, украинцев били, но «меньше, чем белорусов».

Место их нахождения и дальнейшие планы не разглашаются из соображений безопасности.

В ночь на 14 августа с СИЗО на Окрестина начали выпускать и других задержанных во время массовых протестов 9-12 августа - в связи с переполненными местами в изоляторе. После выхода на свободу люди рассказали об ужасных условиях пребывания, а также агрессивном отношении со стороны силовиков.

Почему задерживали укранцев в Беларуси

Правозащитников и волонтеров Константина Реуцкого и Евгения Васильева, задержанных 12 августа из-за якобы участия в протестах в Беларуси, отпустили 14 августа.

Задержание украинцев, по словам волонтеров, связано с тем, что Реуцкий снял на телефон задержание прохожего силовиками. В свою очередь, в МИД Беларуси причиной задержания называют работу без аккредитации. Однако в «Восток SOS» подчеркнули, что мужчины находились в стране на законных основаниях, при пересечении границы к ним не было претензий.

Все эти дни Украина не знала, где находятся граждане. В МИД Украины и Офисе президента призвали власти Беларуси немедленно освободить незаконно задержанных граждан.

Сейчас мужчины находятся под защитой украинских дипломатов.

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Автор: Яна Ставская