Украинцев в Минске били при задержании - правозащитник
13:52, 14 августа 2020Мир
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Украинцев били, но «меньше, чем белорусов».
Из белорусских СИЗО начали выпускать задержанных во время протестов граждан / Фото: REUTERS
Задержанных граждан Украины на протестах в Беларуси били при задержании в СИЗО на Окрестина (Минск).
Об этом в комментарии белорусской службе Радио Свобода сообщила правозащитница Татьяна Равяко.
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По ее словам, украинцев били, но «меньше, чем белорусов».
Место их нахождения и дальнейшие планы не разглашаются из соображений безопасности.
В ночь на 14 августа с СИЗО на Окрестина начали выпускать и других задержанных во время массовых протестов 9-12 августа - в связи с переполненными местами в изоляторе. После выхода на свободу люди рассказали об ужасных условиях пребывания, а также агрессивном отношении со стороны силовиков.
Почему задерживали укранцев в Беларуси
- Правозащитников и волонтеров Константина Реуцкого и Евгения Васильева, задержанных 12 августа из-за якобы участия в протестах в Беларуси, отпустили 14 августа.
- Задержание украинцев, по словам волонтеров, связано с тем, что Реуцкий снял на телефон задержание прохожего силовиками. В свою очередь, в МИД Беларуси причиной задержания называют работу без аккредитации. Однако в «Восток SOS» подчеркнули, что мужчины находились в стране на законных основаниях, при пересечении границы к ним не было претензий.
- Все эти дни Украина не знала, где находятся граждане. В МИД Украины и Офисе президента призвали власти Беларуси немедленно освободить незаконно задержанных граждан.
- Сейчас мужчины находятся под защитой украинских дипломатов.
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