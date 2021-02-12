В BBC отметили, что разочарованы таким решением правительства Китая.

Государственная администрация радио- и телевидения Китая запретила Международному информационному телеканалу BBC World News вещать на территории страны.

Об этом пишет "Радио свобода".

Решение было принято через неделю после того, как британский медиарегулятор отозвал лицензию на вещание китайского государственного телевидения на территории Великобритании.

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Китайские власти объясняют запрет на вещание BBC реакцией на "серьезные нарушения" со стороны британского телеканала: его обвинили в подрыве национальных интересов и национального единства в Китае.

В BBC отметили, что разочарованы таким решением правительства Китая.

В МИД Великобритании уже назвали решение "неприемлемым ограничением свободы средств массовой информации".

Ситуация со свободой слова в Китае

Это не впервые правительство КНР ограничивает работу иностранных журналистов в стране. В прошлом году Китай аннулировал аккредитации трех журналистов издания The Wall Street Journal из-за критического материала.

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Автор: УНИАН