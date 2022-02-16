Разговор должен состояться уже сегодня вечером.

Президент США Джо Байден 16 февраля проведет телефонный разговор с канцлером Германии Олафом Шольцем. Главной темой переговоров станет ситуация вокруг Украины.

Об этом сообщил журналиста Джек Детч в своем Twitter-аккаунте.

По его словам, лидеры обсудят ситуацию на украинской границе.

"Президент Байден проведет сегодня защищенный разговор с канцлером Германии Олафом Шольцем около 14:30 (21:30 по киевскому времени) на фоне наращивания Россией войск на границе Украины", - говорится в сообщении.

"Отвод" российских войск от границ Украины

Власти Российской Федерации сосредоточили возле украинской границы более 100 тысяч военных, которые могут привлечь к полномасштабному вторжению в Украину.

При этом Минобороны России 15 февраля заявило о якобы начале отвода войск к местам постоянной дислокации, но в НАТО это не подтвердили.

Президент США Джо Байден во вторник, 15 февраля, заявил, что угроза вторжения России в Украину остается.

В свою очередь аналитики CIT, РФ в последнее время наоборот наращивает наступательные войска и движется в сторону границы Украины.

Похожее заявление сделал генеральный секретарь Организации Североатлантического договора Йенс Столтенберг отмечает, что Россия до сих пор держит огромные военные силы на границе Украины, готовые к вторжению.

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