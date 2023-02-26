Берлин отрицает, что Украине предлагают послевоенную защиту в обмен на начало переговоров с РФ прямо сейчас.

Страны Запада пока не предлагали Украине никаких конкретных планов по заключение оборонного договора с Украиной. Об этом рассказал пресс-секретарь правительства Германии, слова которого приводит издание Welt.

По его словам, за последние несколько месяцев никаких конкретных договоренностей по предоставлению Украине гарантий безопасности со стороны Запада не было. Спикер отдельно опроверг сообщения СМИ, будто Британия, Франция и Германия предложили Украине некий оборонный пакт в обмен на начало мирных переговоров.

"На последней встрече канцлера Германии Олафа Шольца и президента Франции Эммануэля Макрона с украинским лидером Владимиром Зеленским этот вопрос вообще не играл никакой роли", – заявил он.

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Инициативы по переговорам между Украиной и Россией

На днях американское издание The Wall Street Journal опубликовало "инсайды" с трехсторонней встречи Зеленского, Макрона и Шольца в Париже 8 февраля. По словам собеседников, утверждавших, что знакомы с содержанием встречи, Зеленского склоняли начать переговоры с РФ. В обмен Украине предложили более тесное военное сотрудничество после заключения мира между Киевом и Москвой.

На годовщину российского вторжения в Украину Китай опубликовал так называемый "мирный план", среди пунктов которого значится возобновление мирных переговоров как способа положить конец войне.

По словам самого президента Зеленского, сейчас никто не может давить на Украину с целью принудить ее к переговорам с Россией.

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