В 2012 году США назвали Афганистан основным союзником, который не входит в Альянс.

Президент США Джо Байден официально отменит статус Афганистана как основного союзника страны вне НАТО.

Об этом говорится в письме Байдена к спикеру Палаты представителей Конгресса Нэнси Пелоси.

В 2012 году США назвали Афганистан основным союзником, который не входит в НАТО, что открыло путь двум странам для поддержки оборонных и экономических отношений.

В отличие от союзников США по НАТО, которые связаны друг с другом пактом о совместной обороне, Афганистан как союзник, который не входит в НАТО, не имеет гарантий взаимной защиты. Он имеет право на получение кредитов, а также является местом хранения запасов военных резервов, принадлежащих США. Кроме того, частные компании из этой страны могут участвовать в торгах по контрактам на техническое обслуживание, ремонт или капитальный ремонт военной техники США за рубежом.

Статус союзника давал Афганистан право на получение военной подготовки и помощи, включая ускоренную продажу и аренду военной техники даже после того, как войска НАТО покинули страну.

По данным Государственного департамента, с аннулированием статуса Афганистана США будут иметь 18 основных союзников, не входящих в НАТО. Это: Аргентина, Австралия, Бахрейн, Бразилия, Колумбия, Египет, Израиль, Япония, Иордания, Кувейт, Марокко, Новая Зеландия, Пакистан, Филиппины, Катар, Южная Корея, Таиланд и Тунис. Ранее в этом году США объявили Колумбию и Катар союзниками вне НАТО.

Как сообщал УНИАН, в конце августа 2021 года США вывели войска из Афганистана и приостановили дипломатическое присутствие. Военная миссия в Афганистане стала самой длинной в истории США и заняла 20 лет. За это время там погибли 2460 американских солдат.

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