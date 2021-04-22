Атаки осуществляются в течение последних нескольких недель.

Политики из Литвы, Латвии и Эстонии подверглись информационным и кибератакам из-за поддержки Украины на фоне стягивания российских войск к украинским границам и поддержки оппозиции в Российской Федерации.

Об этом говорится в заявлении на сайте Министерства иностранных дел Литвы.

"В течение последних нескольких недель были проведены информационные атаки против эстонских, литовских и латвийских политиков. Они были призваны распространить ложную информацию, дискредитировать российскую оппозицию и подорвать поддержку балтийских политиков", - говорится в заявлении.

Читайте также"Братья, вы не одни": руководители парламентов трех стран на Донбассе сделали заявление о действиях РФ

Также министры иностранных дел фиксируют увеличение информационных и кибератак, направленных против европейских стран для подрыва их поддержки демократических процессов в Беларуси и России и их усилий по побуждению к деэскалации ситуации вдоль границ Украины.

Вас также могут заинтересовать новости:

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Денис Прядко