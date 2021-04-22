Политики из Литвы, Латвии и Эстонии подверглись информационным и кибератакам из-за поддержки Украины на фоне стягивания российских войск к украинским границам и поддержки оппозиции в Российской Федерации.
Об этом говорится в заявлении на сайте Министерства иностранных дел Литвы.
"В течение последних нескольких недель были проведены информационные атаки против эстонских, литовских и латвийских политиков. Они были призваны распространить ложную информацию, дискредитировать российскую оппозицию и подорвать поддержку балтийских политиков", - говорится в заявлении.
Читайте также"Братья, вы не одни": руководители парламентов трех стран на Донбассе сделали заявление о действиях РФ
Также министры иностранных дел фиксируют увеличение информационных и кибератак, направленных против европейских стран для подрыва их поддержки демократических процессов в Беларуси и России и их усилий по побуждению к деэскалации ситуации вдоль границ Украины.
Вас также могут заинтересовать новости:
- Литва предложит НАТО предоставить Украине ПДЧ
- Представители пяти стран подтвердили, что двери НАТО для Украины открыты
- В ОБСЕ осудили стягивание войск России к границе Украины: детали
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram