Пилот пакистанского самолета перед крушением сообщил о технической неисправности
Пилот разбившегося в окрестностях Карачи самолета перед крушением сообщил о технических неисправностях.
Об этом заявил глава Пакистанских международных авиалиний Аршад Малик, пишет НВ со ссылкой на CNN.
"Последнее, что мы услышали от капитана, было то, что у них возникла какая-то техническая проблема. Он сказал это при последнем этапе захода на посадку. Ему сказали, что мы готовы к посадке, обе взлетно-посадочные полосы свободны, и вы можете приземлиться, но [командир судна] решил уйти на второй круг", - рассказал он.
По словам Малика, в чем заключалась техническая проблема - неизвестно, это будет установлено в ходе расследования.
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Как сообщает местный телеканал Geo TV, при второй попытке приземлиться в аэропорту Карачи пилот подал сигнал бедствия и сообщил диспетчерам, что отказали оба двигателя.
"Мы возвращаемся назад, у нас отказали двигатели", - заявил пилот, после чего диспетчер освободил обе взлетно-посадочные полосы в аэропорту.
Напомним, что 22 мая пассажирский самолет Airbus 320 Пакистанских международных авиалиний, следовавший по маршруту Лахор - Карачи, потерпел крушение возле международного аэропорта Джина в Карачи.
Самолет рухнул на жилые дома. В результате авиакатастрофы все 107 человек на борту погибли.
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