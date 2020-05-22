Пилот пакистанского самолета перед крушением сообщил о технической неисправности

В чем заключалась техническая проблема - неизвестно, это будет установлено в ходе расследования.

Пилот разбившегося в окрестностях Карачи самолета перед крушением сообщил о технических неисправностях.

Об этом заявил глава Пакистанских международных авиалиний Аршад Малик, пишет НВ со ссылкой на CNN.

"Последнее, что мы услышали от капитана, было то, что у них возникла какая-то техническая проблема. Он сказал это при последнем этапе захода на посадку. Ему сказали, что мы готовы к посадке, обе взлетно-посадочные полосы свободны, и вы можете приземлиться, но [командир судна] решил уйти на второй круг", - рассказал он.

По словам Малика, в чем заключалась техническая проблема - неизвестно, это будет установлено в ходе расследования.

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Как сообщает местный телеканал Geo TV, при второй попытке приземлиться в аэропорту Карачи пилот подал сигнал бедствия и сообщил диспетчерам, что отказали оба двигателя.

"Мы возвращаемся назад, у нас отказали двигатели", - заявил пилот, после чего диспетчер освободил обе взлетно-посадочные полосы в аэропорту.

Напомним, что 22 мая пассажирский самолет Airbus 320 Пакистанских международных авиалиний, следовавший по маршруту Лахор - Карачи, потерпел крушение возле международного аэропорта Джина в Карачи.

Самолет рухнул на жилые дома. В результате авиакатастрофы все 107 человек на борту погибли.

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