Селезнев напомнил, что ФСБ и ранее организовывала атаки и теракты на территории России.

Атака дронов на Москву утром 30 мая могла быть российской операцией. Есть вероятность, что таким образом ФСБ пытается агитировать население идти на войну против Украины.

В эфире телеканала "Эспрессо" военный эксперт, полковник ВСУ и бывший спикер Генерального штаба ВСУ напомнил, что ФБС РФ и ранее прибегала к организации ряда терактов на территории России.

"Еще в 1999 году российская ФСБ совершила целый ряд терактов на территории РФ, и это привело к организации и проведению второй чеченской войны. Вполне вероятно, что ФСБ пытается таким образом сцементировать российский народ, чтобы они активно присоединились к участию в так называемой спецоперации. С технической точки зрения, организовывать запуски дронов в сторону Москвы, чтобы они попали в дома, нет смысла. Я не вижу военной логики в таких действиях. Думаю, что представители Генштаба Украины тоже не видят такую логику", – объяснил Селезнев.

Видео дня

По его словам, БПЛА логично было бы использовать для уничтожения военных объектов врага. Целить же по домам – нерационально.

"Нужно уничтожать места сосредоточения личного состава, бронетехники, склады БК, командные пункты, пункты управления и связи врага. Целиться в дома – это нерационально с военной точки зрения. В Москве по жилым домам работало или ФСБ, или работали тамошние партизаны. Потому что партизанское движение на территории РФ начинает набирать обороты. Вполне вероятно, что состоялась акция со стороны российских партизан, чтобы разрушить путинский режим", – резюмировал эксперт.

Атака дронов на Москву

Утром 30 мая 2023 года в Москве и области прогремели взрывы – регион атаковали неизвестные беспилотники. Российские СМИ написали, что дронов было немало, но официальные власти заявили о 8. Отмечалось, что все беспилотники якобы сбили на подлете к Москве.

В России традиционно обвинили в атаке дронов Украину. В то же время советник главы ОПУ Михаил Подоляк предположение о причастности Киева к этим событиям отверг.

Вас также могут заинтересовать новости: