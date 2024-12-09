Аль-Голани пытается создать образ лидера, способного объединить Сирию, несмотря на противоречивое прошлое.

Абу Мохаммед аль-Голани - лидер повстанцев, которые стали ключевым фактором в свержении режима президента Сирии Башара Асада. В течение многих лет он пытался изменить свой имидж, пишет The Associated Press.

Отказавшись от связей с Аль-Каидой, он пытался позиционировать себя как сторонника плюрализма и толерантности. Войдя в Дамаск со своими победоносными силами, он объявил свое настоящее имя - Ахмад аль-Шараа, отказавшись от военного псевдонима.

После захвата Дамаска 42-летний аль-Шараа появился в мечети Омейядов, где объявил падение Асада "победой исламской нации". Другой повстанческий командир, Анас Салхади, обратился через государственное телевидение: "Наше послание всем регилийным группам Сирии заключается в том, что мы говорим им, что Сирия для всех".

Видео дня

Аль-Шараа и его группировка "Хаят Тахрир аш-Шам" (HTS), в состав которой входят многие джихадисты, теперь играют центральную роль в новом политическом ландшафте Сирии.

Путь к власти

В последние годы аль-Шараа консолидировал свою власть в провинции Идлиб, устраняя конкурентов и пытаясь изменить восприятие своей организации. В интервью CNN он заявил: "Сирия заслуживает институциональной системы управления, где один правитель не принимает произвольных решений".

Он также намекнул, что HTS может быть распущена после окончательного падения Асада.

"Судите не по словам, а по поступкам", - подчеркнул он.

С началом гражданской войны в Сирии амбиции аль-Голани возросли. В 2013 году он отказался подчиняться приказам лидера "Аль-Каиды" в Ираке об объединении в ИГИЛ. Хотя он присягнул на верность "Аль-Каиде", впоследствии дистанцировался от нее. В 2016 году группа аль-Голани переименовалась в "Джабхат Фатех аш-Ша" и объявила о разрыве с внешними организациями.

"Эта новая организация не связана ни с одной внешней организацией", - заявил аль-Голани в своем видеообращении.

Изменение имиджа

В 2021 году аль-Голани дал интервью для PBS, где появился в современном деловом стиле, отвергая образ традиционного боевика. Он подчеркнул, что его группа не представляет угрозы для Запада:

"Да, мы критиковали политику Запада. Но вести войну против Соединенных Штатов или Европы из Сирии - это неправда. Мы не говорили, что хотим сражаться".

Таким образом, аль-Голани пытается создать образ лидера, способного объединить Сирию и построить государственные институты, несмотря на его противоречивое прошлое.

Ситуация в Сирии - главные новости

Как сообщал УНИАН, вчера, 8 декабря, командование сирийской армии сообщило офицерам о падении режима президента Башара Асада. Впоследствии в России заявили, что Асад мирно покинул пост президента и покинул Сирию.

Как отмечают аналитики ISW, после падения режима Асада Путин может потерять свои военные базы в Сирии, и это грозит Кремлю серьезными последствиями. По оценке аналитиков, потеря российских баз в Сирии, вероятно, нарушит российскую логистику, а также ее усилия по пополнению запасов и ротацию Африканского корпуса. Особенно удару подвергнутся операции РФ и проецирование силы в Ливии и странах Африки к югу от Сахары.

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