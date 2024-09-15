Армия США совершила оперативное развертывание сил на Аляске из-за того, как действуют РФ и Китай в Тихом океане.

Армия США "послала сигнал" Китаю и России, оперативно развернув свои силы на Аляске и продемонстрировав собственную способность быстро перемещать ресурсы даже в самые отдаленные места, пишет Business Insider.

Эксперты аргументировали, что это мероприятие стало необходимым после того, как РФ и Китай начали проведение совместных военно-морских учений в Тихом океане, при участии 400 кораблей, подводных лодок, авиационных силы и 90 тысяч военнослужащих.

Командир 11-й воздушно-десантной дивизии армии США генерал-майор Джозеф Хилберт в эксклюзивном интервью изданию заявил, что они "должны быть готовы действовать в этом районе как наземная сила". В результате маневра Соединенных Штатов были объединены взвод HIMARS из-под Вашингтона, средства связи с Гавайев и радар для обнаружения целей и подразделение пехоты для охраны из состава 11-й воздушно-десантной дивизии, отмечает медиа. В СМИ подчеркивают, что всего в учениях участвовало примерно 130 солдат.

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"Собрав эти силы вместе мы демонстрируем любому противнику, что можем развернуться где угодно с минимальным уведомлением. Мы можем неожиданно создать проблему, обладая значительной огневой мощью, и сделать это как единая сила", - заявил Хилберт.

Генерал-майор также отметил, что именно благодаря полномасштабной войне в Украине стало понятно, что развертывание HIMARS является особенно важным действием в рамках сдерживания врага. Лидер Кремля Владимир Путин, в свою очередь, по информации журналистов, обвинил США в провоцировании "гонки вооружений" и в том, что Америка игнорирует интересы безопасности своих европейских и азиатских союзников.

Геополитические действия США и России

Напомним, ранее УНИАН сообщал, что Россия могла поделиться ядерными секретами с Ираном в обмен на ракеты. Из-за этого лидерам Великобритании и США пришлось обсудить отдельно вопрос угрозы от усиления военного сотрудничества между оккупантами и Ираном.

Кроме того, известно, что отношения между НАТО и РФ были остановлены еще 10 лет назад, в 2014 году, по словам адмирала Роба Бауэра. Все из-за оккупацией Россией части Донбасса и Крыма.

"Поведение самой России, а не НАТО – с 2008 года в Грузии, с 2014 года, когда был аннексирован Крым и совершена атака на Луганскую и Донецкую области, – изменило такие отношения", - заявил он.

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