Их на полях учений ждали реалии российско-украинской войны: зубы дракона, окопы, беспилотные летательные аппараты, устройства для радиоэлектронных помех и опытная оппозиция.

В Германии на полигонах в Графенвере и Хоэнфельсе проходят учения Saber Junction, которые продлятся до 19 сентября. В них принимают участие около 4300 военных из 11 стран под командованием Италии. Среди участников также США, Албания, Босния и Герцоговина, Хорватия, Грузия, Литва, Черногория, Молдова, Северная Македония и Великобритания.

Как пишет Stars and Stripes, во время учений военные отрабатывают ряд операций - бронетанковые, артиллерийские, медицинские, коммуникационные и даже психологические. Цель некоторых задач показать солдатам, с какими вызовами они могут столкнуться в случае войны против России.

"В среду десятки десантников из 173-й воздушно-десантной бригады прыгнули с C-130 и C-17 ВВС в крошечный поселок Эгльзее в рамках учений Saber Junction. После приземления они прошли примерно 2 мили до Объединенного многонационального центра готовности 7-го командования армии, где были готовы реалии российско-украинской войны: зубы дракона, окопы, беспилотные летательные аппараты, устройства для радиоэлектронных помех и опытная оппозиция", - отмечает издание.

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Командир навального подразделения генерал Стивен Карпентер заявил, что солдат ждет "самый тяжелый бой, в котором они когда-либо участвовали.

"Но мы хотим, чтобы здесь было тяжелее всего, поэтому, когда они начинают сражаться, это кажется немного легче", - пояснил он.

Десантники сталкиваются с жестким сопротивлением со стороны оппозиционных сил учебного центра армии, 1-го батальона 4-го пехотного полка, который оснащен искусственными российскими транспортными средствами.

Карпентер сказал, что способность Украины атаковать с тыла с помощью тактики, известной как вертикальный охват, сорвала продвижение России и показала постоянную потребность в воздушно-десантных операциях.

"Наша способность реализовывать вертикальный охват, перебрасывать солдат на глубину, не только проводить разведывательные операции, но и нарушать тыловые линии была бы невероятно ценной", - сказал генерал.

Война России против Запада

Как сообщал УНИАН, недавно глава министерства иностранных дел Чехии Ян Липавский призвал Запад действовать, потому что "российские танки не остановятся в Украине". Он подчеркнул, что российская агрессия не будет иметь границ, если Запад их сам не установит.

Эстония готовится к нападению РФ и наращивает военное производство, о чем заявил министр обороны этой страны Ханно Певкур. Германия активно готовится к возможной войне с Россией, ведь считает, что к 2029 году для РФ сложатся оптимальные условия. Кроме того, НАТО готовится к потенциальной наземной войне с РФ с привлечением войск США.

Financial Times подсчитал, что в случае нападения РФ вся Европа может выставить только 300 тысяч солдат.

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