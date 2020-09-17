В телеграмме участницам женского форума Лукашенко заявил, что новый этап учений «Славянское братство» вскоре состоится на территории Беларуси.

Президент Беларуси Александр Лукашенко анонсировал второй этап российско-белорусских учений «Славянское братство», на которые ранее прибыли подразделения 76-й десантно-штурмовой дивизии Западного военного округа РФ (в/ч 07264, г. Псков), воевавшие против Украины на Донбассе.

Об этом сообщает близкий к президентской пресс-службе Telegram-канал «Пул Первого».

В поздравительной телеграмме участницам женского форума он заявил, что новый этап учений в скором времени пройдет на территории Беларуси.

Конкретных сроков Лукашенко не назвал, однако подчеркнул, что учения будут посвящены женщинам Беларуси.

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Российско-белорусские учения 2020

14 сентября в Беларуси стартуют военные учения «Славянское братство», в которых будут принимать участие вооруженные силы Беларуси и РФ.

Как сообщают "РИА Новости" учения продлятся до 25 сентября, маневры будут проводиться на полигоне «Брестский». Россия отправляет на учения псковских десантников.

В учениях должны были также участвовать подразделения Вооруженных сил Сербии, однако Сербия отказалась от участия сразу после того, как представительница МИД РФ унизила президента Сербии Александера Вучича.

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Автор: УНИАН