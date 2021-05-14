Пашинян обратился к президенту РФ по вопросу оказания помощи в соответствии с армяно-российским договором.

Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян обратился к президенту России Владимиру Путину по вопросу оказания помощи в соответствии с армяно-российским договором. Речь идет в том числе и о военной помощи.

"Информация в прессе о том, что обсуждения по данному вопросу не было, относится к вчерашнему телефонному разговору, в ходе которого было обсуждение о том, что азербайджанские войска отойдут в течение ночи, но поскольку этого не произошло, сегодня утром уже официально обратились к Российской Федерации", - цитирует "Радио Азатутюн" заместителя главы Национального собрания Армении, депутата правящей фракции "Мой шаг" Алена Симоняна.

По поводу того, почему помимо обращения в ОДКБ возникла необходимость также обратиться к России вице-спикер сказал, что "на данном этапе задействованы все рычаги и дипломатические каналы для скорейшего решения вопроса".

Читайте такжеМакрон на армянском языке призвал Азербайджан вывести войска из Армении"Мы считаем неприемлемой любую проблему, связанную даже с одним километром суверенной территории Республики Армения", - отметил Симонян.

Официального сообщения от правительства Армении пока что не поступало.

Ситуация в Армении

По словам Никола Пашиняна, военные Азербайджана 12 мая совершили "диверсионное продвижение" - пересекли границу в районе озера Севлич и углубились по территории страны на 3,5 км.

Министерство иностранных дел Азербайджана утверждало, что армия занимает позиции, определенные соглашением о прекращении огня от 10 ноября 2020 года - ранее они якобы были недоступны из-за погодных условий.

С целью незамедлительного задействования механизма экстренных консультаций в ОДКБ в связи с ситуацией на армяно-азербайджанской границе ранее сегодня исполняющий обязанности премьер-министра направил письма действующему председателю Совета коллективной безопасности ОДКБ, президенту Таджикистана Эмомали Рахмону и руководителям других государств-членов ОДКБ.

Вчера поздно вечером по инициативе армянской стороны лидеры Армении и России провели телефонный разговор о ситуации. Сегодня пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявлял, что Пашинян не просил Путина о помощи.

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Автор: Катерина Комолова